Comunitatea Liceului "Vasilea Netea" a donat pentru oamenii din Ucraina

Liceul Tehnologic "Vasile Netea" din Deda se inscrie in randul unitatilor de invatamant care au decis sa sprijine persoanele refugiate din Ucraina ca urmare a situatiei existente in tara vecina. Daca alte scoli au strans pachete cu fel de fel de lucruri pentru cei refugiati, cei din cadrul unitatii de invatamant din Deda, de la prescolari la liceeni, au decis sa adune bani, care, prin intermediul Crucii Rosii Romania, sa ajunga la persoanele refugiate."In perioada 1-4 martie, in cadrul scolii ... citeste toata stirea