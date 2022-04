Conducea baut si fara permis un ATV cu numere false

Politisti din cadrul Biroului Rutier Targu Mures au depistat luni, 25 aprilie, in jurul orei 00.50, un barbat in varsta de 29 de ani, din Culpiu, in timp ce conducea un ATV pe strada Uzinei din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice."In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,66 mg/l alcool pur in aerul expirat. De asemenea, in urma verificarilor efectuate in baza de date, politistii au constatat faptul ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio ... citeste toata stirea