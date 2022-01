"Controale COVID" in sute de locatii din judetul Mures

Politistii mureseni impreuna cu celelalte institutii cu atributii in domeniu, continua actiunile in sistem integrat in vederea prevenirii si limitarii raspandirii virusului SARS-CoV-2, cat si pentru respectarea legislatiei si a masurilor impuse, in contextul starii de alerta."In ultimele 24 de ore, au fost legitimate aproximativ 1.400 de persoane, controlate 42 de societati comerciale, verificate 737 de locatii de interes si 121 de mijloace de transport. Reamintim faptul ca incepand cu data ... citeste toata stirea