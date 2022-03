Controale la comerciantii care au majorat pretul uleiului

Ministrul Economiei, Florin Spataru, a anuntat ca incepand de luni se vor face controale in supermarketuri, dar si la site-urile si distribuitorii on-line de ulei alimentar, care au marit nejustificat preturile in ultimele zile."In ceea ce priveste aceasta criza a uleiului, am verificat cu ministrul Agriculturii, avem stocurile necesare, suficiente, si atunci nu ar trebui sa avem niciun fel de probleme privind aprovizionarea cu ulei. Si vom intra saptamana viitoare, inca de luni, sa verificam ... citeste toata stirea