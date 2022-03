Copii cu anxietate de razboi, consiliati la Salvati Copiii Mures

Centrul de Consiliere pentru Parinti si Copii din cadrul organizatiei Salvati Copiii Mures se confrunta, de la inceputul ostilitatilor in Ucraina, cu un numar mare de copii cu anxietate de razboi, manifestata prin neliniste si, in unele cazuri, prin spaima de a mai merge la scoala de frica rusilor."Avem trei psihologi, fiecare consiliaza cate 20 de copii si parinti. (...) Peste problemele cu care copiii au venit s-a suprapus problema razboiului si a modului in care copiii o percep, la modul in ... citeste toata stirea