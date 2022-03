Copii surprinsi la cersit in Targu Mures

La inceputul acestei saptamani, trei minori din Valea Rece, care au fost surprinsi la cersit in diferite intersectii din Targu Mures, au fost incredintati Seviciului de Interventie in Regim de Urgenta din cadrul DGASPC Mures, in timp ce apartinatorii legali au fost sanctionati contraventional, a anuntat marti, 15 martie, Biroul de presa al Directiei Politia Locala Targu Mures."De la inceputul anului, Directia Politia Locala a aplicat 40 de sanctiuni contraventionale, dupa cum urmeaza: 28 ... citeste toata stirea