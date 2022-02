Copiii cu tulburari de spectru autist, acces la servicii de terapie de calitate la costuri reduse!

La initiativa Partidului Social Democrat, Parlamentul Romaniei a adoptat joi, 17 februarie, in unanimitate, o lege extrem de importanta pentru copiii din Romania diagnosticati cu tulburari de spectru autist (TSA), care va contribui la facilitarea accesului acestora la servicii de terapie de calitate, la costuri semnificativ reduce, a anuntat, in aceeasi zi, Dumitrita Gliga, deputat PSD de Mures."Conform statisticilor, unul din 68 de copii sufera de TSA, in anul 2019 fiind diagnosticate 15.537 ... citeste toata stirea