Cosmarul unei turiste romance intr-un hotel de 4 stele din Grecia. "E prima data cand vad asa ceva"

O romanca s-a lovit de o problema neasteptata dupa ce a ajuns in Grecia si s-a cazat in hotel. Dupa cateva zile, turista a dorit sa plece si a solicitat restituirea banilor pentru zilele de concediu ramase, dar s-a lovit de o problema. Femeia spune ca si-a rezervat concediul in Grecia, mai exact in Creta, inca din luna februarie, dar odata ajunsa la hotel a avut parte de o surpriza neplacuta. Conditiile de aici erau sub orice critica, spune ea, iar ca si cum asta nu ar fi fost de ajuns, nu se ... citeste toata stirea