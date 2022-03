Creste indemnizatia de somaj

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca aplica masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca si de cresterea gradului de ocupare a fortei de munca in conformitate cu prevederile legii privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.Indicatorul Social de Referinta (ISR) se majoreaza, in luna martie a fiecarui an, cu rata medie anuala a inflatiei, indicator definitiv comunicat de Institutul National de Statistica (INS).In acest sens, indemnizatia ... citeste toata stirea