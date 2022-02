"Crestem Biblioteca impreuna!", la Liceul Tehnologic "Ioan Bojor"

Cartea face obiectul unei frumoase initiative venite din partea Simonei Cadar, bibliotecar in cadrul Liceului Tehnologic "Ioan Bojor " din Reghin, cea care a initiat incepand cu luna februarie campania "Crestem Biblioteca impreuna!", actiune prin care se doreste cresterea fondului de carte din biblioteca acestei institutii scolare."Sunt venita ca si bibliotecar la Liceul Tehnologic "Ioan Bojor" de patru luni, si, din cate am observat, copiii vin in numar destul de mare la biblioteca, oarecum ... citeste toata stirea