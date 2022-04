Crestere a ordinelor de protectie emise cu peste 50%

Judetul Mures este unul din cele 3 judete incluse in proiectul-pilot prin care faptuitorii de violente domestice vor fi obligati sa poarte, prin ordin judecatoresc, bratari electronice. Proiectul se va implementa la sfarsitul anului, din luna octombrie. Prevenind contactul cu victima, bratarile vor fi integrate ulterior intr-o infrastructura nationala, sub numele de Sistemul Informatic de Monitorizare Electronica. Sansele ca potentiala victima sa fie protejata in timp real vor creste, si va ... citeste toata stirea