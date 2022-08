Cross caritabil la Sighisoara - editie speciala

Asociatia AUM in colaborare cu Interact Club Sighisoara organizeaza duminica, 25 septembrie 2022, o editie speciala 5K RUN & WALK + ColorAct.In acest an evenimentul sportiv caritabil cunoscut de comunitatea locala va fi mai colorat si mai plin de veselie ca oricand. Crossul de 5 kilometri organizat pentru al patrulea an consecutiv la Sighisoara va oferi de aceasta data experienta Color Act - initiativa a liceenilor sighisoreni inspirata din conceptul "color run", cunoscut in intreaga lume. ... citeste toata stirea