Cum au cazut cele patru persoane in fosa septica?

Din informatiile noastre, barbatul in varsta 62 de ani, in timp ce ar fi decolmatat scurgerea unei fose septice, i s-ar fi facut rau si ar fi lesinat. De aceea, ceilalti doi barbati de 59, respectiv 45 de ani si o femeie de 32 de ani ar fi incercat sa ii ofere ajutorul.Totodata, IPJ Mures, prin Biroul de Presa, a precizat urmatoarele:"La data de 20 Iulie a.c., politistii din cadrul Sectiei nr. 14 Politie Rurala Ghindari au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in ... citeste toata stirea