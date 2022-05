Cum au sarbatorit B-unicii Ziua Tatalui

Copiii au nevoie in egala masura, atat de prezenta mamei, cat si a tatalui care sa-i protejeze, sa-i ingrijeasca, sa-i indrume si sa-i invete cum sa descopere lumea.Prima duminica a lunii mai aducem un minunat omagiu celei care ne-a adus viata si in marea majoritate a cazurilor ne-a ingrijit si educat pentru viata .In a doua duminica a lunii mai se sarbatoreste Ziua Tatalui, semnificatia sarbatorii este una importanta si ajuta la recunoasterea contributiei individuale a fiecaruia dintre cei ... citeste toata stirea