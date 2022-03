Cum si-a petrecut ziua de nastere o fetita din Ucraina

O fetita refugiata din Ucraina a avut lacrimi de bucurie in ochi. B-unicii de la Caminul pentru persoane varstnice din Targu Mures au surprins-o oferindu-i tort, baloane si cadouri. Anna, care a fugit cu mama ei Svetlana din Ucraina, a implinit opt ani pe pamant romanesc. Personalul de la Camin a inconjurat-o cu caldura si intelegere, sa stie ca este iubita si are prieteni. Este de neegalat importanta bunicilor in viata noastra, precum si nevoia de a le aprecia intelepciunea, experienta si ... citeste toata stirea