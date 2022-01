Curs gratuit de resuscitare si defribilare in Reghin

Cursul de Resuscitare si defribilare in caz de stop cardio-respirator si Salvare in caz de inec sustinut de Asociatia pentru Educatie si Caritate Parinti Salvatori (Miami, Florida, Statele Unite ale Americii) ajunge pentru prima data in Reghin. Evenimenttul va avea loc in data de 8 Februarie, in intervalul orar 17:00 la 21:00, locatia va fi comunicata in timp util persoanelor inscrise.Cursul este destinat tuturor persoanelor adulte, nu doar parintilor.Exista oricand riscul ca un copil sa se ... citeste toata stirea