De la copii.....pentru copii!

Asa se intituleaza campania de sprijinire a copiilor din Ucraina, aflati intr-o situatie de nedescris cauzata de declansarea invaziei armatelor rusesti cuceritoare asupra acestui stat liber si independent, aflat in vecinatatea nordica a Romaniei. Campania este initiata de catre Colegiul "Petru Maior" si se desfasoara in perioada 27 februarie-3 martie."Ziua de 24 februarie 2022, ziua in care s-a declansat invazia, va ramane in memoria tuturor oamenilor din Ucraina, din intreaga Europa si din ... citeste toata stirea