Detalii despre crima din "Weekend" (2): Cine sunt posibilii agresori: un politist, ginere de politician, un patron si un asistent medical

Un apropiat al familiei barbatului care si-a pierdut viata in urma unei batai care a avut loc in data de 27 martie in zona Complexului de Agrement si Sport "Weekend" din Targu Mures a prezentat pentru cotidianul Zi de Zi, sub protectia anonimatului, informatii despre acest caz.Barbatul batut avea 30 de ani, era casatorit si tatal unei fetite de 4 ani, a decedat in data de 2 aprilie si a fost condus pe ultimul drum joi, 7 aprilie."Filmarea exista la Politie si stiu ca exista oportunitatea de ... citeste toata stirea