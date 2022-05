Dezinsectie si deratizare in Reghin

In perioada 4 - 11 iunie, intre orele 21.00 - 6.00, pe raza municipiului Reghin se vor efectua activitati de dezinsectie terestra si deratizare."Activitatile de dezinsectie pe domeniul public al municipiului Reghin vor fi realizate cu aparatura - generatoare de fum (ULV auto-purtate), cat si pulverizatoare de distanta lunga. Rugam cetatenii sa evite sa treaca sau sa stea in raza de actiune a utilajelor in timp ce acestea pulverizeaza solutiile de combatere a tantarilor pentru a preveni ... citeste toata stirea