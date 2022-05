Dezvelirea Grupului Statuar Scoala Ardeleana s-a amanat pana in 22 iunie

Dezvelirea Grupului Statuar "Scoala Ardeleana" urma sa se intample in data de 13 mai, conform anuntului realizat in 14 aprilie pe pagina oficiala de Facebook, de catre primarul orasului Soos Zoltan. Potrivit unui anunt postat pe pagina de Facebook a Primariei municipiului Targu Mures, evenimentul de inaugurare a grupului statuar "Scoala Ardeleana" a fost amanat pentru data de 22 iunie."In preambulul Zilelor Targumuresene din acest an, in 22 iunie 2022, vor avea loc manifestari prilejuite de ... citeste toata stirea