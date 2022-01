Doi barbati au ajuns la spital in urma unui conflict in care au fost implicate sase persoane

Doi barbati au ajuns la spital, sambata seara, in urma unui conflict in care au fost implicate sase persoane si care a avut loc in municipiul Toplita. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Harghita, politistii au fost sesizati, sambata seara, prin 112, ca in municipiul Toplita a avut loc o altercatie intre mai multe persoane. La fata locului s-a deplasat o echipa formata din politisti si jandarmi."Din primele date si indicii obtinute de politisti, s-a constatat ... citeste toata stirea