Doi sportivi Jiu Jitsu Brazilian merg la campionatul european

Felicitari sportivilor Radu si Erik, care au promovat la centura albastra, categorie sub care urmeaza sa reprezinte clubul FG Fitness & BJJ Academy la campionatul European IBJJF, 14-20 Februarie 2022.Cine sunt sportiviiPrecup Radu, are 16 ani, practicant de Jiu Jitsu Brazilian in cadrul academiei din septembrie, 2019. Este multiplu medaliat in cadrul diferitelor competitii locale, campion national SBJJ (federatia de sport brazilian Jiu Jitsu). Elev al Liceului Vocational de Arte, este unul ... citeste toata stirea