Doliu in UDMR Mures. S-a stins din viata Kelemen Atilla-Bela-Laszlo

Fost lider al UDMR Mures si deputat in cinci legislaturi in Parlamentul Romaniei, Kelemen Atilla-Bela-Laszlo s-a stins din viata la 8 ianuarie 2022, a anuntat Asociatia Chinologica Mures, al carei presedinte de onoare era, informeaza www.agerpres.ro.Kelemen Atilla-Bela-Laszlo s-a nascut la 4 mai 1948, la Targu Mures. A absolvit, in 1971, Universitatea de medicina veterinara din Cluj, cu diploma de "doctor medic veterinar", indica CV-ul de pe site-ul www.cdep.ro. Intre 1988-1991 a urmat o ... citeste toata stirea