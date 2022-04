Donatie pentru Asociatia Zori Kids din partea consilierilor liberali reghineni

Membrii Asociatiei "Meritam mai mult" formata din consilierii PNL reghineni au mai pus o caramida la proiectul Asociatiei Zori Kids, respectiv construirea unui centru modern de terapie si alte activitati integrate, pentru copiii, adolescentii si adultii diagnosticati cu tulburari de neurodezvoltare. Ajutorul acordat Asociatiei Zori Kids se ridica la suma de 40.000 RON, dupa cum afirma Gabriel Toncean, presedintele PNL Reghin."Asa cum am promis, in momentul in care ne-am alaturat proiectului ... citeste toata stirea