Dr. Tiberiu Bataga, Sa mergem dupa exemplul din Barcelona si Istanbul, sa facem un centru de excelenta FIFA

Participare de exceptie la Cursul International de Ortopedie a Genunchiului, organizat la Targu Mures. Timp de 3 zile, vor lua cuvantul medici profesionisti, cu o inalta calificare si o indelungata experienta in domeniu, recunoscuti pe plan national si international.Cursul de artroscopie si ortopedie este unul dintre cele mai importante evenimente de acest gen din Romania, fiind singurul organizat sub inaltul patronaj ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and ... citeste toata stirea