Dragalasenii Zi de zi

Chiar daca traim vremuri de pandemie, dragostea isi are locul ei. Flori, bomboane de ciocolata, baloane rosii in forme de inimioare, bilete la SPA si chiar sejururi in tari exotice, un pachet valabil de Ziua Sfantului Valentin, care se poate intinde pana de Dragobete, pe 24 februarie. Unii contesta aceasta sarbatoare a indragostitilor, pe motiv ca e pur consumista, nefiind specifica tarii noastre, ca a fost adoptata la mare repezeala fara vreun motiv precis. Oricum ar fi, eu zic sa ne bucuram ... citeste toata stirea