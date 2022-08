E.ON Romania, sprijin pentru proiectul "#Singur- anti-bullying Camp"

Compania E.ON se dedica aceasta luna sustinerii proiectului "#Singur-anti-bullying Camp". Acesta este initiat de Asociatia Zi de Bine, care organizeaza o tabara anti-bullying dedicata copiilor, parintilor si profesorilor, in continuarea unui proiect demarat in luna iunie.Desfasurarea proiectului va avea loc in perioada 14-21 august, la Straja in judetul Hunedoara si va cuprinde activitati cu scop terapeutic, sustinute de specialisti."La Straja vor merge 30 de copii insotiti fiecare de cate ... citeste toata stirea