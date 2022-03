Educatori de sanatate la dispozitia targumuresenilor

Sinziana Constantin este educator de sanatate calificat pentru a realiza preventia in domeniul nutritiei. Are o experienta de 17 ani in zona sanatatii publice. Impreuna cu Cristina Ratiu, de profesie asistent medical, Sinziana Constantin desfasoara in zona Mures Mall o activitate ce presupune educatia profilactica in privinta sanatatii si a stilului de viata. Actiunea se desfasoara sub egida Asociatiei pentru Sanatate, Educatie si Familie, un ONG in colaborare cu Institutul National de Sanatate ... citeste toata stirea