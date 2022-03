Elevii si dascalii de la Scoala Gimnaziala "Alexandru Ceusianu", alaturi de semenii lor din Ucraina

Printre cei care au intins o mana de ajutor semenilor din Ucraina, nevoiti sa-si paraseasca locurile natale din cauza conflictului armat, se numara si cei din cadrul Scolii Gimnaziale "Alexandru Ceusianu" care au demarat in perioada 1-4 martie campania "Bucurie in cutie". In cadrul acesteia, elevii scolii, impreuna cu parintii si cadrele didactice au pregatit pachete cu haine, jucarii si obiecte de ingrijire personala pe care le vor dona apoi copiilor ucraineni refugiati in tara noastra. ... citeste toata stirea