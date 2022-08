Expozitia dedicata lui Marcel Iancu, in premiera la Targu Mures

Expozitia dedicata artistului fenomen de secol XX, Marcel Iancu, de la Art Safari isi incepe itinerariul prin tara si poate fi vizitata in inima Transilvaniei incepand cu 25 august. Galeria Cetatii Medievale Targu Mures gazduieste intre 25 august si 4 decembrie expozitia "Marcel Iancu. Reconstruind artele Romania - Israel", curatoriata de Raya Zommer-Tal, directorul Muzeului Janco Dada, si organizata de Art Safari, in cadrul editiei a 9-a, incheiate in 7 august. Proiectul este sustinut de ... citeste toata stirea