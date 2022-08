Familia Ilarie. Tata si fiica in aceeasi trupa rock

Cu o activitate de trei decenii pe scena rockului muresean, si nu numai, trupa Bronx transmite mai departe spiritul liber al muzicii "hard rock, glam & sleaze", fiind mari admiratori ai trupelor de hair metal.Vocalistul si chitaristul formatiei, Ilarie Robert , Szasz Zoltan "Zsir" bass backing vocals si Zsozso baterie, sunt membrii trupei 'Bronx Robbie'. In 1995 au aparut pe o compilatie live cu piesele Love&Pain si Restless, aparuta sub egida Fix Music, iar in 1997 au realizat primul videoclip ... citeste toata stirea