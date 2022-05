Pompierii militari din cadrul Detasamentului Targu Mures au fost solicitati sa intervina sambata, 7 mai, in jurul orei 17.17, in cazul unei posibile intoxicatii cu gaz metan care a afectat o familie cu domiciliul pe strada Calarasilor din Targu Mures."Persoanele aflate in locuinta s-au autoevacuat, doi adulti si trei copii, echipajele medicale de la locul interventiei le asigura asistenta medicala", a ... citeste toata stirea