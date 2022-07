Fangli Henrietta, fata de aur din bazinul de inot

Tenace, serioasa si talentata. Are o inteligenta deosebita, un zambet fermecator, putere de munca si nazuinta catre perfectiune. Asa arata o descriere pe scurt atunci cand vorbim despre Fangli Henrietta, inotatoarea de la CSM Targu Mures. In prima jumatate din acest an a obtinut la Campionatul National de la Bacau aur la Bras - 50m, aur la Bras - 100m Rec. Nat, aur Bras - 200m, iar la Cupa Romaniei desfasurata la Targoviste-aur la Bras - 50m si aur Bras - 100m.Henrietta, fata" de aur", acum, ... citeste toata stirea