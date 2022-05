Femeie talharita in Targu Mures

Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au efectuat, in data de 27 mai, o perchezitie domiciliara, la un tanar in varsta de 27 de ani, din Sangeru de Padure, banuit de talharie."In fapt, la data de 24 mai, tanarul, in timp ce se afla pe drumul public din municipiul Targu Mures, prin folosirea de acte de violenta, ar fi deposedat o femeie de un lantisor. In urma probatoriului administrat, la data de 27 mai, ... citeste toata stirea