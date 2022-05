Festivalul cultural Saptamana Haferland, in 10 sate din Esara Ovazului

Initiat in 2012, de catre Fundatia M&V Schmidt si Fundatia Tabaluga/ Peter Maffay Stiftung, festivalul Saptamana Haferland are misiunea de a promova cultura si traditiile sasilor din Transilvania si de a dezvolta sectorul turistic din zona respectiva.Regiunea saseasca din Transilvania, cuprinsa intre Brasov si Sighisoara, a fost denumita Esara Ovazului sau Haferland cu sute de ani in urma, datorita localnicilor care obisnuiau sa cultive cu precadere ovazul, din cauza climatului mai aspru. ... citeste toata stirea