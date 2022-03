Filmul "Donbass" se vizioneaza la Muzeul Judetean Mures

Sprijin pentru refugiatii ucraineniVenind in sprijinul refugiatilor de razboi, Muzeul Judetean Mures invita targumuresenii vineri, 18 martie 2022, de la ora 18:00, in Sala Mare a Palatului Culturii la proiectia speciala a filmului " Donbass ", in regia lui Sergei Loznitsa. Intrarea la film se face pe baza biletului de vizitare, care va putea fi achizionat la intrarea in sala si care va avea pretul de 16 lei. Toate incasarile vor fi donate catre Crucea Rosie Romania, in contul destinat ... citeste toata stirea