Final de drum pentru "National Geographic" Romania

Iubitorii de presa destinata calatoriilor si frumusetilor naturii din Romania au parte de o veste mai putin placuta aparuta in spatiul public la inceputul acestei saptamani. Mai exact, revista "National Geographic" nu va mai aparea in editia de limba romana, potrivit redactorul-sef Catalin Gruia."Dragi prieteni, trustul de presa City Publishing nu va continua publicarea brandului National Geographic in Romania. Asta inseamna ca, cel putin deocamdata, revista dedicata stiintei, explorarilor si ... citeste toata stirea