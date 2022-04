SC Administrator Imobile si Piete SRL cu sediul in Targu Mures, strada Cuza Voda nr. 89, organizeaza concurs in data de 20 aprilie 2022, ora 10.00, pentru ocuparea a trei posturi de agent de control, pe durata determinata."Concursul consta in proba scrisa si interviu. Conditii de participare: varsta maxim 45 de ani, studii medii cu diploma de bacalaureat. Acte necesare: cerere, ... citeste toata stirea