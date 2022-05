Florin Vos, un sfert de veac de muzica aniversat printr-un concert caritabil

Solistul reghinean Florin Vos va marca cei 25 de ani de cariera artistica printr-un concert aniversar caritabil care va avea loc miercuri, 1 iunie, de la ora 17.00, la Centrul de Evenimente "Aroma Wedding Garden" din Reghin. "Cu recunostinta infinita, pentru toate momentele frumoase pe care le-am trait pe scena, in cei 25 de ani de activitate muzicala, de cand scena mi-a devenit a doua casa si cu speranta la vremuri mai bune, la pace si sanatate, am hotarat sa organizez in acest an, un concert ... citeste toata stirea