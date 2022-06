Pompierii militari din cadrul Detasamentului Reghin au fost solicitati sa intervina vineri, 24 iunie, in jurul orei 16.15, la un accident rutier care s-a petrecut in localitatea Valeni de Mures."Este vorba despre un accident rutier in care este implicat un autocamion si doua autoturisme, din interiorul acestora s-au ... citeste toata stirea