In aceasta noapte, in jurul orei 3.47, pompierii militari din cadrul Sectiei de Pompieri Sarmasu au intervenit in cazul unui accident rutier in care a fost implicat un singur autoturism, in localitatea Saulia de Campie, strada Principala."A fost vorba despre un autoturism care a intrat initial in coliziune cu un stalp de lemn, iesind ulterior in afara partii ... citeste toata stirea