FOTO: Ansamblul Artistic Profesionist "Muresul" a invitat orasul la dans

Ziua Internationala a Dansului a fost celebrata la Targu Mures intr-un mod inedit, la initiativa echipei Ansamblului Artistic Profesionist "Muresul". Piata Teatrului a vibrat vineri, 29 aprilie sub acorduri muzicale din toate genurile. Au participat cluburi de dansuri contemporane, moderne, dansuri de societate, ansambluri populare. Ringul din Piata Teatrului a sustinut dansatori de toate varstele, de la cei mai mici la cei in varsta plini de viata, sub privirile spectatorilor care nu s-au ... citeste toata stirea