FOTO: Au revenit gunoaiele in zonele curatate de Sylevy Salubriserv

Reprezentantii societatii Sylevy Salubriserv au lansat un apel vineri, 18 martie, pe pagina proprie de Facebook, pentru mentinerea curateniei in zonele de la periferia municipiului Targu Mures."In ultimele zile am informat cetatenii din Targu Mures despre deseurile istorice care s-au tot adunat in jurul orasului, deseuri abandonate ilegal, pe care acum le ridicam si le transportam spre neutralizare. Ieri si astazi colegii nostri au gasit din nou pe locurile curatate de compania noastra ... citeste toata stirea