FOTO: AUR, actiune de ecologizare in zona Belvedere din Targu Mures

Membrii organizatiei municipale AUR Targu Mures si ai organizatiilor locale Sancraiu de Mures si Santana de Mures au desfasurat sambata, 16 aprilie, o actiune de ecologizare in zona cartierului Belvedere din Targu-Mures."Am constatat cu tristete si revolta ca in acea zona se afla o cantitate mare de deseuri aruncate la intamplare, iar Primaria nu s-a preocupat de aceasta problema, in ciuda cresterii taxei de salubritate si sesizarilor ... citeste toata stirea