FOTO: B-unicii au ajuns la "Marea de la Munte"

O excursie la munte este tratamentul impotriva oboselii, surmenarii si stresului acumulate zilnic in haosul urban. Aerul tare de munte, puternic ozonat de la Colibita si linistea muntilor au fost cadrul perfect pentru relaxare si regasirea armoniei interioare in aceasta statiune montana din Romania careia i se mai spune "Marea de la Munte. "Studiile au confirmat ca valoarea concentratiei de ozon masurata in Colibita este de 90 micrograme pe metru cub, ceea ce este cu adevarat impresionant, ... citeste toata stirea