FOTO: Casa copilariei actorului Ovidiu Iuliu Moldovan, prima casa memoriala din judetul Mures

In urma unor demersuri de peste 10 ani, efectuate de Directia Judeteana pentru Cultura Mures, Primaria orasului Sarmasu a reusit sa achizitioneze imobilul in care a copilarit actorul Ovidiu Iuliu Moldovan, situat in satul Visinelu, iar acesta va adaposti prima casa memoriala din judet."Judetul Mures nu are inca o casa memoriala. Am incercat, de mai bine de un deceniu, sa-i convingem pe mostenitori ca destinatia cea mai potrivita pentru aceasta casa este cea a memoriei culturale. Casa trebuie ... citeste toata stirea