FOTO: Cele mai celebre 35 de Miss-uri muresene

Cotidianul Zi de Zi le propune nostalgicilor amatori de concursuri de frumusete vaduviti de asemenea showuri in ultimii doi ani o scurta retrospectiva a celor mai reprezentative muresence detinatoare de titluri de Miss.Precizam ca aceasta retrospectiva nu se erijeaza in niciun fel intr-o ierarhie, ci este strict o trecere alfabetica in revista a celor mai reprezentative Miss-uri ale judetului Mures.1) Adela Bocskor(Miss Next Temptation 2010, Miss Bikini Queen China 2010)2) Andrada ... citeste toata stirea