FOTO: Inca un atac de urs in Cotus. Ce fac concret autoritatile pentru satenii speriati si pagubiti?!

In noaptea de 3 spre 4 iulie, o gospodarie din Cotus, sat care apartine de comuna Sangeorgiu de Mures, a fost "vizitata" de un urs. Acesta a sfasiat un porc de circa 200 de kilograme aflat intr-un cotet si a disparut apoi in noapte, lasand ingrozita o familie cu doi copii minori.Povestea atacului ursului, deloc singulara in Sangeorgiu de Mures, isca mai multe semne de intrebare vis a vis de modul in care autoritatile competente isi fac treaba in primul rand pentru ocrotirea vietii si ... citeste toata stirea