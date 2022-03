Pompierii militari din cadrul Detasamentului Targu Mures au fost solicitati sa intervina vineri, 11 martie, in jurul orei 18.13, la un accident rutier care a avut loc la iesire din Sighisoara, spre Targu Mures."In accident a fost implicat un singur autoturism care a intrat in coliziune cu un cap de pod si este rasturnat in afara partii carosabile. A fost evacuata din interiorul acestuia o ... citeste toata stirea