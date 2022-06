FOTO: Targumureseanca de 100 de ani felicitata de viceprimarul Alexandru Gyorgy

Viceprimarul liberal al municipiului Targu Mures, Alexandru Gyorgy, a felicitat-o vineri, 17 iunie, pe Susana (Riegelhaupt) Diamantstein, o targumureseanca in varsta de 100 de ani, supravietuitoare a Holocaustului."Susana (Riegelhaupt) Diamantstein avea doar 22 de ani cand a fost deportata, alaturi de mii de membri ai comunitatii evreiesti din Reghin, in mai 1944. A trecut prin umilinte de neinchipuit in lagarele din Plaszow-Cracovia, Bunzlau, ... citeste toata stirea